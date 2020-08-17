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Inter, 22 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi finalinde

Inter, Shakhtar Donetsk'i 5-0 yenerek Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'nın rakibi oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 17.08.2020
Inter, 22 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi finalinde

Ankara

Inter, Shakhtar Donetsk'i 5-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'nın rakibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı finalinde, İtalya'nın Inter takımı ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşılaştı.

Kupayı 3 kez kaldıran Inter ile tek şampiyonluğunu 2009'da elde eden Shakhtar Donetsk arasındaki maça, Almanya'nın Düsseldorf kentiyle aynı adı taşıyan stat ev sahipliği yaptı.

19. dakikada ani gelişen Inter atağında Lautaro Martinez, Barella'nın sağ kanattan ortaladığı topu, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Inter bu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Inter, köşe vuruşundan gelen ortaya yükselen D'Ambrosio'nun kafa golüyle 64. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Lautaro Martinez, 74. dakikada ceza yayından çektiği şutla kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti.

Shakhtar Donetsk kalecisi Pyatov'u 78 ve 84. dakikalarda mağlup eden Lukaku, Inter'in skoru 5-0'a getirmesini sağladı.

Kalan sürede skor değişmedi ve mücadeleyi 5-0 kazanan Inter, finalde Sevilla'nın rakibi oldu.

Inter, 1998'den bu yana ilk, toplamda 5. kez adını finale yazdırdı.

Kupa, 21 Ağustos Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

Lukaku serisini 10 maça çıkardı

Inter'in Belçikalı santrforu Lukaku, üst üste 10 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu. 27 yaşındaki oyuncu, böylece kendisine ait rekoru geliştirdi.

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