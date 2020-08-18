Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Emrah Başsan'ın yeni sözleşmesi 2 yıllık

Erzurum
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tekrar anlaşma sağlanan Emrah Başsan'ın sözleşme süresinin 2 yıl olduğu duyuruldu.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde kontrolden geçen futbolcumuz Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." denildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sözleşmesi sona eren Emrah Başsan ile anlaşma sağlandığını daha önce duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.