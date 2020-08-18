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Spor, Futbol

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Emrah Başsan'ın yeni sözleşmesi 2 yıllık

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tekrar anlaşma sağlanan Emrah Başsan'ın sözleşme süresinin 2 yıl olduğu duyuruldu.

Sagip Sezginer   | 18.08.2020
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Emrah Başsan'ın yeni sözleşmesi 2 yıllık

Erzurum

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tekrar anlaşma sağlanan Emrah Başsan'ın sözleşme süresinin 2 yıl olduğu duyuruldu.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde kontrolden geçen futbolcumuz Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." denildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sözleşmesi sona eren Emrah Başsan ile anlaşma sağlandığını daha önce duyurmuştu.

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