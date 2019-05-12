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İngiltere Premier Lig'de şampiyon Manchester City

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Brighton'ı 4-1 yenen Manchester City, şampiyonluğa ulaştı.

Hüseyin Burak Demirer   | 12.05.2019
İngiltere Premier Lig'de şampiyon Manchester City

Ankara

Ligin 38. ve son haftasına, Liverpool'un bir puan önünde lider giren Manchester City, Brighton'a konuk oldu. Liverpool ise Wolverhampton'ı ağırladı.

Manchester City, Agüero'nun 28, Laporte'un 38, Mahrez'in 63 ve İlkay Gündoğan'ın 72. dakikadaki golleriyle maçı 4-1 kazandı.

Liverpool da Mane'nin 17 ve 81. dakikada attığı gollerle Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 98'e çıkaran Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde art arda 2'nci, toplamda 6. kez şampiyon oldu.

Liverpool, 96 puanla Real Madrid'e (2009-10 sezonu) ait Avrupa'nın 5 büyük liginin tarihinde en fazla puan toplayan lig ikincisi rekorunu kırdı.

Cenk Tosun 3. golünü attı

Manchester City, Liverpool ve Chelsea'den sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan son takım, Tottenham oldu.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Tottenham, sahasında Everton ile 2-2 berabere kaldı ve ligi 4. sırada bitirdi.

Tottenham'ın gollerini Dier ve Eriksen, Everton'ın gollerini ise Walcott ve Cenk Tosun kaydetti. Milli futbolcu Cenk, bu sezon Premier Lig'i 3 golle tamamladı.

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