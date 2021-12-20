İngiltere Premier Lig'de 90 koronavirüs vakası tespit edildi
İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs testlerinde 90 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Ankara
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 13-19 Aralık tarihlerinde uygulanan 12 bin 345 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunda 90 pozitif vaka tespit edildi.
Önceki haftanın (6-12 Aralık) test verisine (42) göre iki kattan fazla artan vaka sayısı, Kovid-19 salgını başlangıcından beri en yüksek seviyesine ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.