Dolar
15.67
Euro
17.78
Altın
1,797.62
ETH/USDT
4,045.00
BTC/USDT
48,205.00
BIST 100
2,278.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İngiltere Premier Lig'de 4 maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig'de 4 maç daha koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Fatih Erel   | 16.12.2021
İngiltere Premier Lig'de 4 maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi

İstanbul

İngiliz medyasına göre, bu hafta sonu Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich ve Everton-Leicester City maçlarının Covid-19 salgınları nedeniyle ertelendiğini duyuruldu.

Premier Lig'de bu gece oynanması gereken Leicester City-Tottenham ve cumartesi günü oynanması planlanan Manchester United-Brighton & Hove Albion maçları da takımlardaki koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son bir hafta içinde 9 Premier Lig maçı ertelenmiş oldu. Geçen salı oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.

Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen koronavirüs salgını nedeniyle her gün koronavirüs testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 18 bin 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana 'en yüksek vaka sayısı' kaydedildi
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Kovid-19 için yeni ilaç tavsiye etti
AB ülkeleri Kovid-19 ilaçlarını ortaklaşa almayı planlıyor
Kovid-19 aşısında 3 aylık hatırlatma dozu uygulaması 3. ve 4. dozu yaptıracaklar için geçerli

Benzer haberler

İngiltere Premier Lig'de 4 maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig'de 4 maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi

Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas, PFDK'ye sevk edildi

PFDK Göztepeli futbolcu Halil Akbunar'a 1 maç men cezası verdi

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Farioli ile yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Farioli ile yollar ayrıldı
İngiltere'de Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana 'en yüksek vaka sayısı' kaydedildi

İngiltere'de Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana 'en yüksek vaka sayısı' kaydedildi
Fransa, İngiltere'den gelen yolculara 'seyahat kısıtlaması' getirdi

Fransa, İngiltere'den gelen yolculara 'seyahat kısıtlaması' getirdi