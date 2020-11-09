Euro
9.54
Dolar
8.07
BIST 100
1,231.54
Altın
1,868.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İngiltere Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 4 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Yunus Kaymaz   | 09.11.2020
İngiltere Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası tespit edildi

İstanbul

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2-8 Kasım tarihlerinde uygulanan bin 646 test sonucunda 4 pozitif vaka tespit edildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da 551 ile Kovid-19 nedeniyle son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 51 milyonu geçti
İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 576 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İngiltere Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası tespit edildi

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 51 milyonu geçti

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 Kovid-19 vakası tespit edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Kovid-19'a yakalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Kovid-19'a yakalandı
Bakan Koca'dan 'maske hem ağzı hem burnu kapatmalı' uyarısı

Bakan Koca'dan 'maske hem ağzı hem burnu kapatmalı' uyarısı