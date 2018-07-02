İngiliz bisikletçi Froome hakkındaki doping soruşturması

ANKARA

Uluslararası Bisiklet Federasyonundan (UCI) yapılan açıklamada, Güney Afrikalı bisikletçi hakkında geçen eylülde lider tamamladığı İspanya Bisiklet Turunda yapılan doping testinde idrar örneğinde yoğun şekilde astım ilacı salbutamol bulunmasının ardından başlatılan soruşturmanın sonlandırıldığı belirtti.

Açıklamada, "Froome'un idrar numuneleri olumsuz analitik bulgu niteliği taşımamaktadır. Bu sebeple sporcu hakkındaki soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

UCI yetkilileri Dünya Anti Doping Ajansının (WADA) olayda herhangi bir ihlal bulunmadığını ve soruşturmaya gerek olmadığına dair verdiği tavsiyenin ardından bu karara vardıklarını ifade etti.

Böylece ünlü bisikletçi 5. kez şampiyonluğuna ulaşmayı hedeflediği Fransa Bisiklet Turu öncesinde doping suçlamalarından aklanmış oldu.

Froome, doping iddialarını reddetmiş, uzun yıllardır kullandığı astım ilacının kullanmasının doping düzenlemelerine uygun olduğunu savunmuştu.

WADA, belirli bir dozajın üzerinde kullanıldığında yasaklı madde kabul edilen salbutamolun tedavi amaçlı kullanılmasını meşru sayıyor.

Cumartesi başlayacak organizasyon öncesinde bazı yetkililerin hakkındaki soruşturma nedeniyle Froome'un organizasyona katılmasına karşı çıktığına dair haberler yer almıştı.

Fransa Turunu son 3 yıldır şampiyonlukla tamamlayan Froome, bu yıl da ipi göğüslemesi halinde, Fransız Jacques Anquetil ve Bernard Hinault, Belçikalı Eddy Merckx, İspanyol Miguel Indurain'ın ardından zorlu yarışı 5 kez kazanabilen beşinci sporcu olacak.

Daha önce ABD'li Lance Armstrong Fransa Bisiklet Turunu 1999-2005 yıllarında 7 kez kazanmış ancak doping yaptığı gerekçesiyle tüm şampiyonlukları geçersiz sayılmıştı.

Muhabir: Emre Aytekin