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Hull City'e 3 dönem transfer yasağı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kulübe getirilen 3 dönem transfer yasağını doğrulayarak karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Fatih Erel  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Hull City'e 3 dönem transfer yasağı

İstanbul

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından kulübe 3 dönem transfer yasağı cezası verildiği belirtilerek, "Karara itiraz edeceğiz. Konuyu mümkün olan en kısa sürede çözeceğimizden eminiz." denildi.

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