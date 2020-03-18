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Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Hertha Berlin'de bir oyuncuda koronavirüse rastlandı

Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de adı açıklanmayan bir futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 18.03.2020
Hertha Berlin'de bir oyuncuda koronavirüse rastlandı

Ankara

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin'de adı açıklanmayan bir futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tüm teknik ekip ve oyuncuların, 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi.

İki hafta boyunca idmanlarına ara verecek Hertha Berlin'de oyuncular, kendilerine verilen bireysel çalışmaları evlerinde karantina altında yapacak.



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