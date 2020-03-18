Hertha Berlin'de bir oyuncuda koronavirüse rastlandı
Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de adı açıklanmayan bir futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Ankara
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin'de adı açıklanmayan bir futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SON GELİŞMELER: Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm haberler
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tüm teknik ekip ve oyuncuların, 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi.
İki hafta boyunca idmanlarına ara verecek Hertha Berlin'de oyuncular, kendilerine verilen bireysel çalışmaları evlerinde karantina altında yapacak.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.