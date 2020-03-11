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Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Güreşe koronavirüs engeli

Güreşte Macaristan'da yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Berad Büyük   | 11.03.2020
Güreşe koronavirüs engeli

Istanbul

Güreşte Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 19-22 Mart'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Güreş Birliğinin (UWW) Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon müsabakalarını dünya geneline yayılan koronavirüs sebebiyle ertelediği duyuruldu.

Müsabakaların yapılacağı tarih, UWW tarafından belirlenecek.

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