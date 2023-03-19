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Getafe'de Enes Ünal gollerine devam etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Getafe sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 2-0 mağlup ederken, gollerden birini Enes Ünal attı.

Şenhan Bolelli  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Getafe'de Enes Ünal gollerine devam etti

Madrid

Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında kazanan taraf, ikinci yarıda golleri bulan ev sahibi Getafe oldu.

Getafe 50. dakikada Münir El Haddadi ile öne geçerken, uzatmaların oynandığı 90+5. dakikada Enes Ünal'ın golü skoru belirledi.

Takımının en golcü futbolcusu olan ve La Liga'da gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunan Enes, bu sezon ligdeki gol sayısını 13'e çıkardı.

Enes, ligdeki son 7 maçta fileleri havalandırmayı başardı.

Getafe, bu galibiyetle puanını 29'a çıkararak 13. sıraya yükseldi.

Sevilla ise 28 puanla 14. sırada kaldı.

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