Euro
7.02
Dolar
6.19
BIST 100
99,146.28
Altın
1,665.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Getafe, koronavirüsten dolayı Inter maçı için İtalya'ya gitmeyecek

İspanya'nın Getafe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın deplasmanda İtalya'nın Inter takımıyla oynayacakları maça, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gitmeme kararı aldı.

Şenhan Bolelli   | 11.03.2020
Getafe, koronavirüsten dolayı Inter maçı için İtalya'ya gitmeyecek

Madrid

Getafe Kulüp Başkanı Angel Torres, düzenlediği basın toplantısında, "İtalya'da maç oynamayacağız. Kararımızı aldık, Milano'ya gitmeyeceğiz." dedi.

Getafe Kulübü olarak, İtalya'ya gitmeme kararlarının kesin olduğunu kaydeden Torres, "UEFA ne karar verirse versin. İtalya'ya uçuşların durdurulmasıyla ilgili bir kararname var ve bunu değiştirecek değiliz. Uçuşlar askıya alındı. Kendimizi ateşe atacak değiliz. Milano'ya gitmek deli işi olur." şeklinde konuştu.

Kovid-19'dan dolayı şu anda "acil bir durum yaşandığını" vurgulayan Torres, "Biz doğru olanı yapıyoruz. Her şeyden önce ilk olarak sağlık gelir, sonra spor." ifadelerini kullandı.

Inter maçıyla ilgili kararı UEFA'nın vereceğini ama Milano'ya gitmeyeceği için Getafe'nin elenmemesi gerektiğini kaydeden kulüp başkanı, "Ben maçı oynamak istesem de her şeyden önce futbolcularımın ve taraftarlarımın sağlığını düşünmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

Torres, takımın antrenmanlarına bu akşam Getafe tesislerinde devam edeceğini belirterek, "Umarım verdiğimiz kararı alkışlarlar." diye ekledi.

Benzer bir sorunun seyircisiz oynama kararı alınan Sevilla-Roma maçında olduğunu kaydeden Torres, "UEFA ile yeni konuştuk. UEFA'da bekliyor çünkü Roma şu anda havalimanında Sevilya uçuşunu bekliyor ama dönüş sertifikasına ihtiyaçları var. Ama İspanyol hükümeti İtalya ile tüm uçuşları durdurdu. Hükümet, bu tip konularda riske giremez. Böyle bir durumda maçı ertelemekten başka bir yol göremiyorum." yorumunda bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın sözde barış planı ve Fas'ın tutumu
İslamofobi Batı'dan sonra Hindistan’ın da gerçeği
Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları
Libya'da kader anı yaklaşıyor
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler

Benzer haberler

Getafe, koronavirüsten dolayı Inter maçı için İtalya'ya gitmeyecek

Getafe, koronavirüsten dolayı Inter maçı için İtalya'ya gitmeyecek

İletişim Başkanı Altun: Bilim adamlarımız bu salgına çözüm bulmak için çalışıyorlar

Tokyo 2020 koronavirüs tehdidi altında

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 7 bini, ABD'de ise 1000'i aştı

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 7 bini, ABD'de ise 1000'i aştı
Roma'da yaşayan Türk doktor Kovid-19'la ilgili İtalya'daki acil durumu değerlendirdi

Roma'da yaşayan Türk doktor Kovid-19'la ilgili İtalya'daki acil durumu değerlendirdi

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan indirdi

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan indirdi