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Gana, ikinci maçında Güney Kore'yi yendi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Gana, H Grubu'ndaki ikinci maçında Güney Kore'yi 3-2 yendi.

Yunus Kaymaz   | 28.11.2022
Gana, ikinci maçında Güney Kore'yi yendi

Doha

Turnuvada ilk galibiyetini alan Gana 3 puanla ikinci sıraya yerleşirken, Güney Kore 1 puan ve eksi averajla son sırada yer alıyor.

Gruptaki son maçlarda Gana ile Uruguay, Güney Kore ile de Portekiz karşı karşıya gelecek.

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