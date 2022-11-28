Gana, ikinci maçında Güney Kore'yi yendi
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Gana, H Grubu'ndaki ikinci maçında Güney Kore'yi 3-2 yendi.
Doha
Turnuvada ilk galibiyetini alan Gana 3 puanla ikinci sıraya yerleşirken, Güney Kore 1 puan ve eksi averajla son sırada yer alıyor.
Gruptaki son maçlarda Gana ile Uruguay, Güney Kore ile de Portekiz karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.