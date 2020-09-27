Euro
8.93
Dolar
7.68
BIST 100
1,124.17
Altın
1,860.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ermenistan hedeflerinin vurulma anı havadan görüntülendi
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Galatasaray'ın rakibi Rangers ligde farklı kazandı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers, İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) Motherwell'i deplasmanda 5-1 mağlup etti.

Abdulkadir Karakaya   | 27.09.2020
Galatasaray'ın rakibi Rangers ligde farklı kazandı

Ankara

Premiership'in 9. haftasında Fir Park Stadı'nda Motherwell'e konuk olan Rangers, 12 ve 37. dakikalarda James Tavernier, 28. dakikada James Jones, 75 ve 80. dakikalarda da Cedric Itten'in golleriyle rakibini 5-1 yendi.

Motherwell'in tek golünü 87. dakikada George Edmundson (kendi kalesine) kaydetti.

Rangers, ligde 7. galibiyetini alarak 23 puana yükseldi ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransızların yüzde 65'i salgınla mücadele konusunda hükümete güvenmiyor
'Kovid-19 ile mücadelede okul ve aile işbirliği içinde olmalı' çağrısı
Türk Kızılay ürettiği cerrahi maskeleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyor
Adıyaman aşı üretimine hazır
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 151 bini geçti

Benzer haberler

Galatasaray'ın rakibi Rangers ligde farklı kazandı

Galatasaray'ın rakibi Rangers ligde farklı kazandı

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Dünyada ilk 5'e giren bir derbi

Galatasaray, Nesine.com ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Derbilerin faturası ağır oluyor

Derbilerin faturası ağır oluyor
Derbinin golleri yabancılardan

Derbinin golleri yabancılardan
Derbide ilk golün önemi büyük

Derbide ilk golün önemi büyük