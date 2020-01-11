Galatasaray'da Babel Ajax'a kiralandı
Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ülkesinin Ajax ekibine kiralandı.
İstanbul
Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ülkesinin Ajax ekibine kiralandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Ajax'a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada Ajax'ın kiralama bedeli olarak 1 milyon 550 bin avro ödeyeceği aktarıldı.
Galatasaray'ın sezon öncesinde kadrosuna dahil ettiği Babel, sarı-kırmızılı formayı giydiği 20 resmi maçta 5 kez ağları havalandırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.