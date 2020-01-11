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Galatasaray'da Babel Ajax'a kiralandı

Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ülkesinin Ajax ekibine kiralandı.

Ercan Çakar   | 11.01.2020
Galatasaray'da Babel Ajax'a kiralandı

İstanbul

Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ülkesinin Ajax ekibine kiralandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Ajax'a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada Ajax'ın kiralama bedeli olarak 1 milyon 550 bin avro ödeyeceği aktarıldı.

Galatasaray'ın sezon öncesinde kadrosuna dahil ettiği Babel, sarı-kırmızılı formayı giydiği 20 resmi maçta 5 kez ağları havalandırdı.

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