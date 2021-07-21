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PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt ve futbolcu Eran Zahavi, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında sahasında temsilcimiz Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından basın toplantısı düzenliyor
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Galatasaray, PSV Eindhoven'e farklı yenildi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e 5-1 yenildi.

Emre Doğan   | 21.07.2021
Galatasaray, PSV Eindhoven'e farklı yenildi Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş / AA

İstanbul

PSV Eindhoven - Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray ile PSV Eindhoven Hollanda’da PSV Stadyumunda karşılaştı. Galatasaraylı Arda Turan (66) rakibi PSV’li Noni Madueke (23) ile mücadele etti. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

Maçın 2. dakikasında PSV öne geçti. Marcao'nun geri pasında altıpas içinde son çizgiye yakın bir noktada kaleci Muslera topu kontrol etmek istedi. Uruguaylı file bekçisinin ayağından açtığı meşin yuvarlağı Eran Zahavi kontrol etti. Zahavi'nin yakın mesafeden çıkardığı şutta top filelerle buluştu: 1-0.

35. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Emre Kılınç'ın kaptırdığı topun ardından hızlı gelişen PSV atağında sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Madueke, pasını altıpasın içindeki Zahavi'ye gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

42. dakikada Galatasaray golü buldu. Ömer Bayram'ın soldan ortasında Emre Kılınç'ın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hollanda ekibi PSV'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada PSV farkı yeniden 2'ye çıkardı. Van Ginkel'in pasında topla buluşan Zahavi, şık bir şekilde meşin yuvarlağı Mario Götze ile buluşturdu. Götze'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-1.

84. dakikada PSV 4. golü buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza sahasına yöneldi. Marcao'nun da müdahale edemediği meşin yuvarlağı önüne alan Zahavi, kaleci Muslera'yı çalımladıktan sonra topu filelerle buluşturdu: 4-1.

88. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Max'ın ceza sahası dışı sol çaprazından ortasında Götze'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Muslera'nın tokatlayarak uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-1.

PSV, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Rövanş karşılaşması, 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

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