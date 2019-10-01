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Galatasaray-PSG maçının ilk 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Galatasaray-PSG maçında oynayacak ilk 11 belli oldu.

Ercan Doğan   | 01.10.2019
Galatasaray-PSG maçının ilk 11'i belli oldu

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Galatasaray-Paris Saint-Germain (PSG) maçında oynayacak ilk 11 belli oldu.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Falcao

PSG: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Verratti, Di Maria, Sarabia, Icardi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Galatasaray-Paris Saint-Germain (PSG) maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

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