Galatasaray-PSG maçının ilk 11'i belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Galatasaray-PSG maçında oynayacak ilk 11 belli oldu.
İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Galatasaray-Paris Saint-Germain (PSG) maçında oynayacak ilk 11 belli oldu.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Falcao
PSG: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Verratti, Di Maria, Sarabia, Icardi
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Galatasaray-Paris Saint-Germain (PSG) maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.