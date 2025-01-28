Dolar
35.77
Euro
37.30
Altın
2,743.94
ETH/USDT
3,188.60
BTC/USDT
102,717.00
BIST 100
10,083.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanvekili Usta, TBMM’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor CHP Genel Başkanı Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Galatasaray, Hollanda'da ilk galibiyetini arayacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü deplasmanda Ajax ile karşılaşacak Galatasaray, Hollanda'da çıktığı maçlarda ilk galibiyetini arayacak.

Emrah Oktay  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Galatasaray, Hollanda'da ilk galibiyetini arayacak

AMSTERDAM

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 111 farklı takımıyla mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, toplamda 325 maça çıktı.

Söz konusu müsabakaların 9'unda Hollandalı rakiplerle karşılaşan Galatasaray, pek parlak olmayan bir grafik sergiledi. Daha önce Hollanda takımlarından PSV ile 8 kez karşılaşan "Cimbom" bir kez de AZ Alkmaar ile mücadele etti. Galatasaray, Hollandalı rakipleriyle yaptığı 9 maçın sadece 2'sinden galibiyetle ayrılabildi. Bir kez berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 6 müsabakada ise mağlup oldu.

PSV ile yaptığı 8 maçın 2'sini kazanıp, 6'sından yenilgiyle ayrılan "Cimbom" AZ Alkmaar ile yaptığı tek maçtan beraberlik elde etti.

Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 18 gol gördü.

Deplasmanda galibiyeti yok

Galatasaray, Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadığı 5 maçta galip gelemedi.

Dış sahada PSV ile oynadığı 4 maçı da kaybeden sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile yaptığı tek maçtan ise beraberlik çıkardı. Bu sezonki AZ Alkmaar maçıyla Hollanda'dan ilk kez puanla dönen Galatasaray, Ajax'ı yenerek Hollanda deplasmanında ilk galibiyetini arayacak.

Bu sezon Hollandalı ikinci rakip

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ikinci kez bir Hollanda temsilcisiyle karşılaşacak.

"Kupa 2"nin yenilenen formatında bu sezonki 7. farklı takımla mücadele edecek sarı-kırmızılı ekip, ikinci kez bir Hollanda takımıyla karşı karşıya gelecek. Ligin 5. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın ikinci Hollandalı rakibi Ajax olacak.

Ajax ile ilk resmi randevu

Galatasaray ile Ajax ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

Ajax, sarı-kırmızılı ekibin 1956'dan bu yana UEFA organizasyonlarında mücadele edeceği 112. takım olacak. Hiçbir resmi müsabakada eşleşmeyen iki takım, daha önce 2 özel maçta rakip oldu.

Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin açılışı 15 Ocak 2011'de Ajax ile yapılan özel maçla gerçekleştirildi. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci karşılaşma ise 11 Ocak 2014'te Antalya'daki özel bir turnuvada yapıldı. Söz konusu maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Hollanda takımlarına karşı Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA organizasyonlarında Hollanda temsilcilerine karşı yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

TarihOrganizasyonMaçSkor
16.09.1987Şampiyon Kulüpler KupasıPSV-Galatasaray3-0
30.09.1987Şampiyon Kulüpler KupasıGalatasaray-PSV2-0
19.09.2001Şampiyonlar LigiPSV-Galatasaray3-1
30.10.2001Şampiyonlar LigiGalatasaray-PSV2-0
18.10.2006Şampiyonlar LigiGalatasaray-PSV1-2
31.10.2006Şampiyonlar LigiPSV-Galatasaray2-0
21.07.2021Şampiyonlar LigiPSV-Galatasaray5-1
28.07.2021Şampiyonlar LigiGalatasaray-PSV1-2
28.11.2024Avrupa LigiAZ Alkmaar-Galatasaray1-1

Ajax, Türk takımlarına yenilmiyor

Hollanda'nın köklü kulübü Ajax, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarına karşı ciddi bir üstünlük kurdu.

Daha önce Beşiktaş, Bursaspor ve Fenerbahçe ile 13 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, 11 galibiyet elde etti.

Ajax, Türk takımlarıyla sadece birer kez beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 29 gol kaydeden Ajax, kalesinde ise 4 gol gördü.

Amsterdam temsilcisi, Türk takımlarıyla evinde oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ajax, bu müsabakalarda 17 gol atarken, sadece 1 gol yedi.

Hollanda temsilcisi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile evinde yaptığı karşılaşmayı da 4-0 kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kartalkaya'daki yangına ilişkin tutuklanan şirketin genel müdürü Aras'ın ifadesine ulaşıldı
Tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın hakimlikteki ifadesine ulaşıldı
Ticaret Bakanlığı, yangın malzemelerine yönelik ülke genelinde denetim yaptı
Ticaret Bakanı Bolat: Kooperatiflerimiz geçen yıl 100 milyon dolara yakın ihracat yaptılar, döviz kazandırdılar
Samsun denize yapılan dolgu alanlarıyla 4 milyon metrekare genişledi

Benzer haberler

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Havada asılı" başlıklı fotoğrafı seçti

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Havada asılı" başlıklı fotoğrafı seçti

Midtjylland-Fenerbahçe maçını Portekizli hakem Godinho yönetecek

Twente-Beşiktaş maçını Polonyalı hakem Marciniak yönetecek

Ajax-Galatasaray maçını İspanyol hakem Manzano yönetecek

Ajax-Galatasaray maçını İspanyol hakem Manzano yönetecek
Galatasaray, Hollanda'da ilk galibiyetini arayacak

Galatasaray, Hollanda'da ilk galibiyetini arayacak
Hentbolda hedef, büyük kulüplerle rekabeti ve marka değerini artırmak

Hentbolda hedef, büyük kulüplerle rekabeti ve marka değerini artırmak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet