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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından Old Trafford Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Galatasaray’dan İngiltere'de tarihi zafer

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Manchester United’ı deplasmanda 3-2 yenerek, İngiliz kulüplerine karşı İngiltere’de ilk galibiyetini aldı.

Emrah Oktay  | 03.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Galatasaray’dan İngiltere'de tarihi zafer Fotoğraf: Raşid Necati Aslım - AA

İstanbul

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaştı.

Maçın 2. dakikasında Hojlund'un pasıyla penaltı noktasıyla buluşan Bruno Fernandes'in beklemeden vuruşunda üstten auta çıktı.

17. dakikada evin sahibi ekip ilerledi. Savunmadan atılan uzun pasla sağdan atağa katılan Rashford, ceza sahasına girdi. Bu oyuncu orta altıpas gerisindeki Hojlund kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

23. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sanchez'in savunma sisteminden uzun pasla ceza sahasına giren Zaha, savunmadaki Dalot ile mücadeleye girdi. Topu iyi saklayan Fildişi Sahilli yıldızın vuruşunda meşin yuvarlak rakibine de çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

Mücadelenin devredilmesi özgürlüğüyle kızıldı.

İkinci yarı

54. dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde hızlı çıkan Rashford, sağdan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. İngiliz futbolcu, şut çekmek yerine daha uygun durumdaki Bruno Fernandes'e pas vermek isteyince araya giren Boey, topu kornere atarak önemli bir tehlikeyi önledi.

Aynı dakikada soldan kullanılan kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Mount bekletmeden vurdu. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdaki Bruno Fernandes'in sert şutunda top Muslera'da kaldı.

67. dakikada Manchester United bir kez daha öne geçti. Oliveira'nın kaptırdığı topla kendi yarı alanından çıkıp Galatasaray ceza sahasına kadar gelen Hojlund, karşı karşıya kaldığı Muslera'nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

70. dakikada Zaha'nın pasıyla penaltı noktası gerisinde buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top auta gitti.

71. dakikada Galatasaray bir kez daha beraberliği sağladı. Icardi'nin pasıyla sağdan atağa çıkan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Milli futbolcu, altıpas gerisinde Onana ile karşı karşıya yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2.

76. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onana'nın kullandığı aut atışında top kısa düştü. Araya giren Mertens, ceza sahası içinde Casemiro'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kruzliak penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada ilk yarıdan sarı kartı bulunan Casemiro ikinci sarı karttan oyundan atıldı.

78. dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı kalenin solundan auta attı.

81. dakikada Galatasaray öne geçti. Sanchez'in pasıyla savunmayı sarkarak ceza sahasına giren Icardi, bir vuruşla meşin yuvarlanması ağlara gönderildi: 2-3.

90+1. dakikada Boey'un sağdan ortasında ceza sahasında Icardi'nin gelişine vurduğu üst taraftan auta çıktı.

Maç sarı-kırmızılı ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, İngiltere'deki ilk galibiyetini aldı

Avrupa kupaları tarihinde İngiliz temsilcileriyle 21 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, bu maçların 3'ünü kazandı, 8'i beraberlik aldı, 10'unu ise mağlup etti.

Galatasaray, Manchester United'ı 3-2 yenerek, İngiltere'de ilk galibiyetine imza atmış oldu.

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