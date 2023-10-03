Dolar
27.52
Euro
28.77
Altın
1,824.10
ETH/USDT
1,657.00
BTC/USDT
27,365.00
BIST 100
8,513.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

"Devler Ligi"nde ikinci hafta iki maçla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ikinci haftası oynanan iki maçla başladı.

Yunus Kaymaz  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
"Devler Ligi"nde ikinci hafta iki maçla başladı

İstanbul

C Grubu mücadelesinde Alman ekibi Union Berlin, sahasında ağırladığı Portekiz temsilcisi Braga'ya 3-2 yenildi.

Union Berlin'in gollerini 30 ve 37. dakikalarda Sheraldo Becker atarken, Braga'nın gollerini 41. dakikada Sikou Niakate, 51. dakikada Bruma ile 90+4. dakikada Andre Castro kaydetti.

D Grubu'nda oynanan maçta ise İspanya'nın Real Sociedad takımı deplasmanda Avusturya ekibi Salzburg'u 2-0 mağlup etti.

Konuk takımın golleri 7. dakikada Mikel Oyarzabal ve 27. dakikada Brais Mendez'den geldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1453 yurt yönetim personeli alacak
Irak'ın kuzeyinde 16 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Eski AK Parti Milletvekili Tahir Öztürk hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Fidan, diplomatik temaslarda bulundu
BM: Türkiye'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeybatısına ilk radyoterapi cihazı gönderildi

Benzer haberler

"Devler Ligi"nde ikinci hafta iki maçla başladı

"Devler Ligi"nde ikinci hafta iki maçla başladı

'Manchester United iyi bir takım ama onların canını yakabilecek oyuncularımız var'

'Kendi oyunumuz ve oyuncularımız üzerinden bir plan belirledik'

Galatasaray, Avrupa'da 310. randevuda

Galatasaray, Avrupa'da 310. randevuda
Galatasaray’ın Kopenhag beraberliği, Süper Lig’deki 11 galibiyete eşdeğer

Galatasaray’ın Kopenhag beraberliği, Süper Lig’deki 11 galibiyete eşdeğer
Galatasaray, Devler Ligi’nde grup maçlarına beraberlikle başladı

Galatasaray, Devler Ligi’nde grup maçlarına beraberlikle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet