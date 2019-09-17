Euro
6.31
Dolar
5.70
BIST 100
101,447.40
Altın
1,502.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Galatasaray, Club Brugge maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Liginde yarın Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yusuf Hatip   | 17.09.2019
Galatasaray, Club Brugge maçına hazır

Brüksel

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu birinci haftasında yarın Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 

Jan Breydelstadion'da teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenman daha sonra basına kapalı devam etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
John Bolton'ın tartışmalı mirası
Yeni küresel siyasette Almanya: Tarihin prangası mı, değişimin ayak sesleri mi?
ABD'de artan İslamofobi, Müslümanları daha da bilinçlendiriyor
Türk Konseyi tarihi bir dönüm noktasında
Suudi Arabistan'a yapılan saldırı petrolün dengesini bozdu

Benzer haberler

Galatasaray, Club Brugge maçına hazır

Galatasaray, Club Brugge maçına hazır

'Şampiyonlar Ligi müziğini çok seviyorum'

Transfer döneminde en çok Galatasaray konuşuldu

'Eğer kazanırsak önemli bir avantaj elde edeceğiz'

'Eğer kazanırsak önemli bir avantaj elde edeceğiz'
Galatasaray Passolig'de 1 milyon taraftara yaklaştı

Galatasaray Passolig'de 1 milyon taraftara yaklaştı
Galatasaray Avrupa'da 280. maçına çıkıyor

Galatasaray Avrupa'da 280. maçına çıkıyor