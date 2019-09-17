Galatasaray, Club Brugge maçına hazır
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Liginde yarın Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Brüksel
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu birinci haftasında yarın Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Jan Breydelstadion'da teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
Antrenman daha sonra basına kapalı devam etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.