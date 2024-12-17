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Futbolda 2024'ün en iyileri belli oldu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Vinicius Junior kazandı.

Ali Altunkaya  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Futbolda 2024'ün en iyileri belli oldu

DOHA

FIFA tarafından 2024 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi. FIFA En İyiler Ödülleri, 9. kez dağıtıldı.

Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini buldu.

9. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullandı.

Yapılan oylama sonucunda, LaLiga'da Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.

24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, oylamada Manchester City'den Rodri ve Real Madrid'den takım arkadaşı Jude Bellingham'ı geride bıraktı.

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü ilk kez kazanan Vinicius Junior, aynı zamanda bu ödüle sahip olan ilk Brezilyalı oyuncu oldu.

En iyi kadın futbolcu ödülünü, Barcelona formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı formasıyla da UEFA Uluslar Ligi'ni kaldıran orta saha oyuncusu Aitana Bonmati aldı.

Kadın futbolunda en iyi golü ödüllendirmek için ilk kez verilen FIFA Marta Ödülü'nü ise, bu ödüle adını veren Brezilya Milli Takımı oyuncusu Marta kazandı, 38 yaşındaki oyuncu haziran ayında Jamaika ile oynanan hazırlık maçında attığı golle bu ödüle layık görüldü.

Yılın teknik direktörü Carlo Ancelotti

Geçen sezon Real Madrid'i LaLiga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonluğuna taşıyan İtalyan Carlo Ancelotti, erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü, Chelsea ile İngiltere Kadınlar Süper Ligi'ni ve Amerika Milli Takımı ile 2024 Kadınlar Olimpiyat Futbol Turnuvası'nı kazanan Emma Hayes aldı. Hayes 2021'den sonra 2. kez ödülün sahibi oldu.

Aston Villa ve Arjantin Milli Takımı'nın file bekçisi Emiliano Martinez, yılın erkek kalecisi, Chicago Red Stars ve Amerika Milli Takımı'nın kalesini koruyan Alyssa Naeher da yılın kadın kalecisi ödülüne layık görüldü.

Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü, Premier Lig'de Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho'ya gitti.

FIFA Fair Play Ödülü'nü, mayıs ayında Brezilya'daki sel felaketinde kent halkına yardım etmek için sokağa çıkan futbolcular arasında yer alan Internacional'ın forveti Thiago Maia kazandı.

FIFA Taraftar Ödülü ise nadir görülen bir genetik rahatsızlığa sahip Vasco da Gama taraftarı 8 yaşındaki Guilherme Gandra Moura'ya verildi.

Brezilyalı çocuğu, Vasco da Gama oyuncuları tedavi gördüğü hastanede düzenli olarak ziyaret etmiş ve taburcu olduğunda da takımın geri kalanıyla tanıştırılmıştı. Moura ayrıca Ağustos 2023'te bir maçın maskotu olarak seçilmişti.

Yılın 11'leri

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11'ine, erkekler ve kadınlarda şu oyuncular seçildi:

Erkekler

Kaleci: Emiliano Martinez

Savunma: Ruben Dias, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, William Saliba

Orta saha: Jude Bellingham, Rodri, Toni Kroos

Forvet: Erling Haaland, Lamine Yamal, Vinicius Junior

Kadınlar

Kaleci: Alyssa Naeher

Savunma: Irene Paredes, Ona Batlle, Lucy Bronze, Naomi Girma

Orta saha: Aitana Bonmati, Lindsey Horan, Gabi Portilho, Patri Guijarro

Forvet: Caroline Graham Hansen, Salma Paralluelo

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