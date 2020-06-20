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Fransa'da stadyumlara seyirci yasağı 11 Temmuz'da sona erecek

Fransa genelindeki stadyumlara, 11 Temmuz'dan itibaren kademeli olarak seyirci alınmasına karar verildi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 20.06.2020
Fransa'da stadyumlara seyirci yasağı 11 Temmuz'da sona erecek

Ankara

Fransa hükümetinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stadyumlara seyirci alınması konusunda çıkarılan yasağın 11 Temmuz'dan itibaren kademeli olarak kaldırılacağı belirtildi.

Buna göre, ilk etapta maksimum 5 bin taraftar, müsabakaları stadyumdan canlı olarak takip edilebilecek. 23 Ağustos'ta başlayacak 2021-2022 sezonu Fransa 1. Futbol Ligi'ne (Ligue 1) seyirci alınıp alınmayacağı konusu ise temmuz ortasında yapılacak değerlendirmenin ardından karara bağlanacak.

Fransa'da salgın nedeniyle 2019-2020 sezonu sonlandırılırken, Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edilmişti.



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