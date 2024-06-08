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Fransa Açık'ta tek kadınlar finalini Swiatek kazandı

Roland Garros Turnuvası'nın 2020, 2022 ve 2023 şampiyonu Swiatek, kariyerlerinin ilk grand slam finaline çıkan Paolini'yi 6-2, 6-1'lik setlerle 2-0 yendi ve turnuvada üst üste 3. kez şampiyon oldu

Fatih Erel  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Fransa Açık'ta tek kadınlar finalini Swiatek kazandı Fransa Açık Tenis Turnuvası

İstanbul

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'taki (Roland Garros) tek kadınlar finalinde, 12 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini'yi 2-0 mağlup eden 1 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, turnuvada üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, tek kadınlardaki final maçında, Swiatek ile Paolini karşı karşıya geldi.

Fransa Açık'ın 2020, 2022 ve 2023 şampiyonu Swiatek, kariyerlerinin ilk grand slam finaline çıkan Paolini'yi 1 saat 8 dakika süren karşılaşmada 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.

Bu sonuçla, 23 yaşındaki Polonyalı raket, Fransa Açık'ta üst üste 3. kez, toplamda 4. kez şampiyon oldu.



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