Euro
6.34
Dolar
5.76
BIST 100
107,504.00
Altın
1,457.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1'de son durak Abu Dabi

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki sezonun 21. ve son etabında, sıralama turları yarın, yarış ise pazar günü yapılacak.

Murat Keleş   | 29.11.2019
Formula 1'de son durak Abu Dabi

İstanbul

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak sezonun 21. yarışıyla sona erecek.

Başkent Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapılacak mücadelenin sıralama turu, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 1 Aralık Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Büyük Britanyalı 34 yaşındaki Lewis Hamilton, sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde kariyerinin altıncı şampiyonluğunu ilan etmişti.

Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 387 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 314

3. Max Verstappen (Hollanda): 260

4. Charles Leclerc (Monako): 249

5. Sebastian Vettel (Almanya): 230

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 701 puan

2. Ferrari: 479

3. Red Bull: 391

4. McLaren: 140

5. Renault: 91

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet
Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçimleri ve toplumsal dinamikler
Ateş Krallıkları: Tarihi çarpıtmanın şaheseri
Lula'nın dönüşü Latin Amerika'da siyaseti hareketlendirecek

Benzer haberler

Formula 1'de son durak Abu Dabi

Formula 1'de son durak Abu Dabi

Yer çekimsiz ortamda 'pit stop' rekoru

Libya: BAE Trablus'ta fabrikayı vurdu 7 işçi öldü

Formula 1'de Brezilya etabını Verstappen kazandı

Formula 1'de Brezilya etabını Verstappen kazandı
Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

Formula 1'de sıradaki durak Brezilya