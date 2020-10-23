Euro
9.40
Dolar
7.95
BIST 100
1,202.52
Altın
1,908.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1'de sıradaki durak Portekiz

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Portekiz'in ev sahipliği yapacağı sezonun 12. yarışıyla sürecek.

Abdulkadir Karakaya   | 23.10.2020
Formula 1'de sıradaki durak Portekiz

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 12. etabı, Portekiz'in Portimao kentindeki 4 bin 653 metrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak.

Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 25 Ekim Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Şu ana kadar şampiyonayı lider götüren Mercedes'ten Lewis Hamilton 7, takım arkadaşı Valtteri Bottas 2, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Portekiz'deki 12. etap öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 230 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 161

3. Max Verstappen (Hollanda): 147

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 78

5. Sergio Perez (Meksika): 68

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 391

2. Red Bull-Honda: 211

3. Racing Point: 120

4. McLaren: 116

5. Renault: 114

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Genel Sekreteri Guterres'ten G20'ye Kovid-19'la mücadelede birlik çağrısı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 42 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 994 bini geçti
ABD'de Kovid-19 tedavisi için ilk defa bir ilaç onaylandı
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı

Benzer haberler

Formula 1'de sıradaki durak Portekiz

Formula 1'de sıradaki durak Portekiz

American Hospital The Bodrum Cup organizasyonundan sağlık çalışanlarına özel seyir

Formula 1'in Vietnam ayağı iptal edildi

Hamilton Schumacher'in rekorunu egale etti

Hamilton Schumacher'in rekorunu egale etti
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz
F1 Almanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Bottas'ın

F1 Almanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Bottas'ın