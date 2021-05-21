Euro
10.24
Dolar
8.37
BIST 100
1,458.06
Altın
1,877.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Formula 1'de sıradaki durak Monaco

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monaco'nun ev sahipliği yapacağı sezonun 5. etabıyla sürecek.

Abdulkadir Karakaya   | 21.05.2021
Formula 1'de sıradaki durak Monaco

Istanbul

Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Yarış ise 23 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Monaco Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın üç, Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in ise bir birinciliği bulunuyor.

Formula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 94 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 80

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 47

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 41

5. Charles Leclerc (Monaco): 40

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 141

2. Red Bull: 112

3. McLaren: 65

4. Ferrari: 60

5. Alpine: 15

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı yeniden 4 bini aştı
Japonya'da hükümet Moderna ve AstraZeneca'nın Kovid-19 aşılarını onayladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Formula 1'de sıradaki durak Monaco

Formula 1'de sıradaki durak Monaco

F1 Türkiye Grand Prix'si haziran ayında yapılamayacak