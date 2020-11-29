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Formula 1'de olaylı Bahreyn Grand Prix'sini Hamilton kazandı

Yarışın başında yaşanan kazada Haas pilotu Romain Grosjean'ın aracı bariyerlere çarparak alev aldı. İkiye ayrılan otomobilden kendi başına çıkan 34 yaşındaki pilot, kazayı hafif yanıklarla atlattı.

Abdulkadir Karakaya   | 29.11.2020
Formula 1'de olaylı Bahreyn Grand Prix'sini Hamilton kazandı Fotoğraf: Ayman Yaqoob/AA

İstanbul

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Formula 1 Bahreyn Grand Prix

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Bahreyn Grand Prix'ni, Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton (ortada) kazandı. Yarışta, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen (solda) ikinci, takım arkadaşı Taylandlı pilot Alexander Albon (sağ 2) ise üçüncü sırayı elde etti. ( Ayman Yaqoob - Anadolu Ajansı )

Mercedes'in takımlar, Hamilton'ın da pilotlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği sezonun 15. mücadelesi, Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde 57 tur üzerinden yapıldı.

Lewis Hamilton, pole pozisyonundan başladığı yarışı 1.34.01'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Büyük Britanyalı sürücü, sezonun 11, kariyerinin ise 95. birinciliğine ulaştı.

Hamilton'dan 1.254 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci, takım arkadaşı Alexander Albon ise liderin 8.005 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Grosjean ölümden döndü

Bahreyn'deki yarışın ilk turunda korkutucu bir kaza yaşandı. Haas pilotu Romain Grosjean, starttan kısa bir süre sonra Alpha Tauri sürücüsü Daniil Kvyat'ın aracına temas etti.

Grosjean'ın otomobili temasın ardından bariyerlere çarparak alev aldı. 34 yaşındaki Fransız pilot, ikiye ayrılan araçtan kendi çabasıyla çıkmayı başardı.

Ellerinde ve ayak bileklerinde hafif yanıklar olduğu belirtilen Grosjean, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Verilen aranın ardından ikinci kez start alan yarışın 4. turunda, Kvyat'ın aracıyla temas eden Racing Point pilotu Lance Stroll takla atarak yarış dışı kaldı.

Racing Point pilotu Sergio Perez ise bitime 3 tur kala aracının motoru alev alınca yarışı tamamlayamadı.

Formula 1'de yine Bahreyn'in ev sahipliği yapacağı sezonun 16. yarışı, 6 Aralık'ta yapılacak.

Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 332 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 201

3. Max Verstappen (Hollanda): 189

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 102

5. Sergio Perez (Meksika): 100

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 533

2. Red Bull: 274

3. McLaren: 171

4. Racing Point: 154

5. Renault: 144

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