Dolar
18.61
Euro
18.56
Altın
1,655.82
ETH/USDT
1,510.70
BTC/USDT
20,252.00
BIST 100
3,934.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1'de sıradaki durak Meksika

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışına, Meksika ev sahipliği yapacak.

Yunus Kaymaz   | 28.10.2022
Formula 1'de sıradaki durak Meksika

İstanbul

Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek. 71 turluk yarış ise 30 Ekim Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Bu sezon Verstappen 13, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) bir yarış galibiyeti elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 391 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 267

3. Sergio Perez (Meksika): 265

4. George Russell (Büyük Britanya): 218

5. Carlos Sainz (İspanya): 202

Takımlar

1. Red Bull: 656

2. Ferrari: 469

3. Mercedes: 416

4. Alpine: 144

5. McLaren: 138

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
ABD'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi
Mersin'de 15 terör şüphelisine yönelik operasyon düzenlendi
Türkiye ve dünya gündemi
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentine ilk Diyanet Camii açıldı

Benzer haberler

Formula 1'de sıradaki durak Meksika

Formula 1'de sıradaki durak Meksika

Audi, Formula 1'de Sauber takımıyla ortaklık kuracak

Roslyn Kasırgası kategori 3 seviyesinde Meksika'yı vurdu

F1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Sainz'ın

F1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Sainz'ın
Yunus Emre Enstitüsü, Meksika'da Türk mutfağı etkinliği düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü, Meksika'da Türk mutfağı etkinliği düzenledi
Meksika’nın en büyük ikinci şehrindeki ilk otizm merkezine "Türkiye"nin adı verildi

Meksika’nın en büyük ikinci şehrindeki ilk otizm merkezine "Türkiye"nin adı verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet