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Formula 1'de heyecan Fransa'da devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Fransa'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 7. yarışıyla sürecek.

Abdulkadir Karakaya   | 18.06.2021
Formula 1'de heyecan Fransa'da devam edecek

istanbul

Fransa'nın Le Castellet bölgesindeki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Yarış ise 20 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Fransa Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın 3, Red Bull'dan Max Verstappen'in 2, takım arkadaşı Sergio Perez'in ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101

3. Sergio Perez (Meksika): 69

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 66

5. Charles Leclerc (Monako): 52

Takımlar klasmanı

1. Red Bull: 174

2. Mercedes: 148

3. Ferrari: 94

4. McLaren: 92

5. AlphaTauri: 39

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