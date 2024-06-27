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Formula 1'de heyecan Avusturya'da devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 11. etabı olan Avusturya Grand Prix'si ile devam edecek.

Fatih Erel  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Formula 1'de heyecan Avusturya'da devam edecek

Istanbul

Spielberg kentinde bulunan 4,3 kilometrelik Red Bull Ring pistinde, 71 tur üzerinden düzenlenecek etapta sprint eleme turları, yarın TSİ 17.30, sprint yarışı 29 Haziran Cumartesi günü TSİ 13.00, yarış ise 30 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 7, Ferrari'den Carlos Sainz ve Charles Leclerc ile McLaren'den Lando Norris birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 219 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 150

3. Charles Leclerc (Monako): 148

4. Carlos Sainz (İspanya): 116

5. Sergio Perez (Meksika): 111

Takımlar

1. Red Bull: 330

2. Ferrari: 270

3. McLaren: 237

4. Mercedes: 151

5. Aston Martin: 58



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