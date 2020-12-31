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Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'a şövalye unvanı verildi

Birleşik Krallık'ın Yeni Yıl Onur Listesi'nde yer verilen Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, şövalye ilan edildi.

Mutlu Demirtaştan   | 31.12.2020
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'a şövalye unvanı verildi Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu /AA

İstanbul

Birleşik Krallık hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından belirlenen listeye dahil edilen 35 yaşındaki Lewis Hamilton'a şövalye unvanı verildiği belirtildi.

"Sir" unvanı kazanan Hamilton'ın motor sporlarındaki başarıları ve katkılarından dolayı bu unvana layık görüldüğü kaydedildi.

Hamilton'ın bu yıl Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale ederek tarihe geçtiğinin hatırlatıldığı açıklamada, tecrübeli sürücünün sportif başarılarının yanı sıra hayır kurumlarına verdiği desteğin önemi de vurgulandı.

İngiliz pilot Hamilton, 2008'de ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından motor sporlarındaki hizmetlerinden dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı'na da layık görülmüştü.

Şövalye unvanı kazanan ilk pilot olarak tarihe geçti

Öte yandan Hamilton, Stirling Moss, Jackie Stewart ve Jack Brabham'ın ardından şövalye ilan edilen dördüncü Formula 1 pilotu oldu. Formula 1'in en fazla yarış kazanan (95) ve en çok "pole" pozisyonu elde eden (98) sürücüsü konumundaki Hamilton, aktif şekilde yarışırken şövalye unvanı kazanan ilk pilot olarak da tarihe geçti.


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