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"Filenin Efeleri", Romanya'dan rövanşı alma peşinde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki 4'üncü maçını yarın oynayacak.

Musa Samur  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
"Filenin Efeleri", Romanya'dan rövanşı alma peşinde

Ankara

A Grubu'nun lideri "Filenin Efeleri", Konya'da oynanan ilk maçta 3-2 mağlup olduğu Romanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Braşov kentindeki Dumitru Popescu Colibasi Spor Salonu'nda TSİ 17.00'de başlayacak maçı, Çekya'dan Jan Krticka ve Romanya'dan Alin Mateizer hakem ikilisi yönetecek.

Gruptaki diğer karşılaşmada yarın Portekiz ile Danimarka mücadele edecek.

CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'nda Danimarka ve Portekiz ile deplasmanda, Romanya ile de Konya'da karşılaştı.

Danimarka'yı 3-0, Portekiz'i 3-2 mağlup eden milli takım, Romanya'ya 3-2 mağlup oldu.

Lig usulüne göre oynanan ve altı haftadan oluşan Avrupa Altın Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan üç takım, dörtlü final müsabakaları oynamaya hak kazanacak.

Final etabına ev sahipliği yapacak Hırvatistan, Altın Ligi mücadelesine dörtlü finalde başlayacak.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde dörtlü final müsabakaları, 24-25 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Milli takımın maç programı şu şekilde:

14 Haziran Çarşamba: Türkiye-Portekiz (Ankara)

17 Haziran Cumartesi: Türkiye-Danimarka (Ankara)

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