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FIFA'da Infantino yeniden başkan

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Başkanlığı'na Infantino yeniden seçildi. Seçime tek aday olarak giren Infantino, 2023 yılına kadar başkanlık görevini sürdürecek.

Yunus Kaymaz   | 05.06.2019
FIFA'da Infantino yeniden başkan

İstanbul

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) 69. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen kongrede başkanlık seçimi yapıldı. 

Dünya futbolunun çatı kuruluşunda seçime tek aday olarak giren 49 yaşındaki Gianni Infantino, 2023 yılına kadar görevini sürdürecek. 

Infantino, 2016'da yapılan seçimde Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim Al-Halife, Ürdün Prensi Ali bin Al-Hüseyin ve eski FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Jerome Champagne'ı geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturmuştu. 

Kongrede Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ile genel sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

FIFA'nın bir sonraki kongresi, gelecek yıl mayıs ayında düzenlenecek.

TFF'den tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu yayımladığı mesajla Infantino'yu kutladı. 

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA'nın Paris'te yapılan 69. Olağan Kongresi'nde başkanlığa tekrar seçilen Gianni Infantino'yu kutlar, yeni görev döneminde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.  Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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