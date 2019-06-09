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FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda C ve D gruplarında 3 karşılaşma oynandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 09.06.2019
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı

Ankara

FIFA Kadınlar Dünya Kupası C ve D gruplarında 3 maç yapıldı.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 3. gününde 3 maç oynandı.

7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

Avustralya-İtalya: 1-2

Brezilya-Jamaika: 3-0

D Grubu

İngiltere-İskoçya: 2-1

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