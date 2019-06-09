FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda C ve D gruplarında 3 karşılaşma oynandı.
Ankara
FIFA Kadınlar Dünya Kupası C ve D gruplarında 3 maç yapıldı.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 3. gününde 3 maç oynandı.
7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu
Avustralya-İtalya: 1-2
Brezilya-Jamaika: 3-0
D Grubu
İngiltere-İskoçya: 2-1Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.