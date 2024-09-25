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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşuyor Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Union SG takımı ile yapacağı maç öncesi son antrenmanını gerçekleştiriyor
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Fenerbahçe, Avrupa'da 275. kez sahne alacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek.

Süha Gür, Bozhan Memiş  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Fenerbahçe, Avrupa'da 275. kez sahne alacak

İstanbul

Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.

Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülke federasyonundan Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmada Mathieu Vernice ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını geçen sarı-lacivertliler, 3. turda ise Fransa'nın Lille ekibine elenince yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Trendyol Süper Lig'e ise ilk 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe, son maçta ezeli rakibi Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olarak taraftarının tepkisini çekmişti.

Sarı-lacivertliler, Belçikalı rakibiyle geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde de karşı karşıya gelmişti. Son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında iç sahada 1-0 mağlup olsa da çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 274 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 56 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 374 kez havalandırırken, kalesinde 391 gol gördü.

5 isim kadroda yer almıyor

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor.

Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Bright Osayi-Samuel'in durumu ise netlik kazanmadı. Takımla birlikte çalışan Nijeryalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.

UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.

UEFA Avrupa Ligi'nde 137. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 136 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip bu müsabakalarda 60 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 33 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 191 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 171 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

82

42

23

17

119

80

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

38

14

12

12

56

46

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Avrupa Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

274

109

56

109

374

391

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