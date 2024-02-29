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Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Aris'i 2-0 yendi

Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, konuk ettiği Aris'i 2-0 yendi.

Fatih Erel  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Aris'i 2-0 yendi

İstanbul

Ligin 25. haftasında oynanan maçta ev sahibi ekip, 3. dakikada Anastasios Bakasetas'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

Maçın 52. dakikasında Panathinaikos, Fotis Ioannidis'in penaltıdan bulduğu golle farkı ikiye çıkardı ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 55'e çıkarırken Aris ise 41 puanda kaldı.

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