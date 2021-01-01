Everton'ın galibiyet serisini West Ham United bitirdi
West Ham United deplasmanda Everton'ı 1-0 mağlup etti.
İstanbul
İngiltere Premier Lig 17. hafta açılış karşılaşmasında West Ham United, Everton'ı 1-0 mağlup etti.
Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan Everton, Goodison Park Stadı'nda West Ham United'ı ağırladı.
West Ham United, 86. dakikada Tomas Soucek'le bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 79. dakikada oyuna dahil oldu.
Ligdeki galibiyet serisi sona eren Everton 29 puanda kalırken, West Ham United 26 puana yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.