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Everton'ın galibiyet serisini West Ham United bitirdi

West Ham United deplasmanda Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Abdulkadir Karakaya   | 01.01.2021
Everton'ın galibiyet serisini West Ham United bitirdi

İstanbul

İngiltere Premier Lig 17. hafta açılış karşılaşmasında West Ham United, Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan Everton, Goodison Park Stadı'nda West Ham United'ı ağırladı.

West Ham United, 86. dakikada Tomas Soucek'le bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 79. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligdeki galibiyet serisi sona eren Everton 29 puanda kalırken, West Ham United 26 puana yükseldi.

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