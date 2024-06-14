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EURO 2024'ün maç programı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün yapılacak tek maçla başlayacak.

Emrah Oktay  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
EURO 2024'ün maç programı

Istanbul

Almanya'nın 10 şehrinde 24 milli takımın katılımıyla düzenlenecek turnuvada 14 Temmuz'a kadar 31 gün boyunca futbolun kalbi atacak. Toplam 51 maçın yapılacağı organizasyon, bu akşam ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında Münih Futbol Arena'da oynanacak açılış müsabakasıyla start alacak.

TSİ 22.00'de başlayacak maç, TRT 1'den yayımlanacak.

Gruplardan 16 takım çıkacak

Avrupa Şampiyonası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek.

Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Grup müsabakaları 26 Haziran Çarşamba günü sona erecek.

29 Haziran'da başlayacak son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Turnuvada çeyrek final maçları 5 ve 6 Temmuz'da, yarı final karşılaşmaları ise 9 ve 10 Temmuz'da oynanacak.

EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz Pazar güne Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belli olacak.

Türkiye, F Grubu'nda

A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

Statlar

EURO 2024, Almanya'nın 10 şehrinde ve stadında düzenlenecek.

Turnuvaya başken Berlin'in yanı sıra Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stutgart ve Düsseldorf kentleri ev sahipliği yapacak.

Şehirlere göre statlar ve kapasiteleri şöyle:

ŞehirStatKapasite
BerlinBerlin Olimpiyat Stadı71 bin
LeipzigLeipzig Stadı40 bin
HamburgVolkspark Stadı49 bin
DortmundBVB Stadı62 bin
StuttgartStuttgart Arena51 bin
GelsenkirchenAufSchalke Arena50 bin
DüsseldorfDüsseldorf Arena47 bin
FrankfurtFrankfurt Arena47 bin
KölnKöln Stadı43 bin
MünihMünih Futbol Arena66 bin

Maç programı

EURO 2024 gruplarında TSİ maç programları şöyle:

A Grubu:

Bugün:

22.00 Almanya-İskoçya (Münih Futbol Arena)

Yarın:

16.00 Macaristan-İsviçre (Köln Stadı)

19 Haziran Çarşamba:

19.00 Almanya-Macaristan (Stuttgart Arena)

22.00 İskoçya-İsviçre (Köln Stadı)

23 Haziran Pazar:

22.00 İskoçya-Macaristan (Stuttgart Arena)

22.00 İsviçre-Almanya (Frankfurt Arena)

B Grubu:

Yarın:

19.00 İspanya-Hırvatistan (Berlin Olimpiyat)

22.00 İtalya-Arnavutluk (BVB Stadı)

19 Haziran Çarşamba:

16.00 Hırvatistan-Arnavutluk (Volkspark)

20 Haziran Perşembe:

22.00 İspanya-İtalya (AufSchalke Arena)

24 Haziran Pazartesi:

22.00 Arnavutluk-İspanya (Düsseldorf Arena)

22.00 Hırvatistan-İtalya (Leipzig Stadı)

C Grubu:

Yarın:

19.00 Slovenya-Danimarka (Stuttgart Arena)

22.00 Sırbistan-İngiltere (AufSchalke Arena

20 Haziran Perşembe:

16.00 Slovenya-Sırbbistan (Münih Futbol Arena)

19.00 Danimarka-İngiltere (Frankfurt Arena)

25 Haziran Salı:

22.00 İngiltere-Slovenya (Köln Stadı)

22.00 Danimarka-Sırvistan (Münih Futbol Arena)

D Grubu:

16 Haziran Pazar:

16.00 Polonya-Hollanda (Volkspark)

17 Haziran Pazartesi:

22.00 Avusturya-Fransa (Düsseldorf Arena)

21 Haziran Cuma:

19.00 Polonya-Avusturya (Berlin Olimpiyat)

22.00 Hollanda-Fransa (Leipzig Stadı)

25 Haziran Salı:

19.00 Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat)

19.00 Fransa-Polonya (BVB Stadı)

E Grubu:

17 Haziran Pazartesi:

16.00 Romanya-Ukrayna (Münih Futbol Arena)

19.00 Belçika-Slovakya (Frankfurt Arena)

21 Haziran Cuma:

16.00 Slovakya-Ukrayna (Düsseldorf Arena)

22 Haziran Cumartesi:

22.00 Belçika-Romanya (Köln Stadı)

26 Haziran Çarşamba:

19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt Arena)

19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart Arena)

F Grubu:

18 Haziran Salı:

19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)

22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)

22 Haziran Cumartesi:

16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)

19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)

26 Haziran Çarşamba:

22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)

22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)

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