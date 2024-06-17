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EURO 2024'te E Grubu ilk maçları tamamlandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçlar tamamlandı. İlk maçlarını kazanan takımlardan Romanya averajla liderlik koltuğununa otururken Slovakya ikinci sıraya yerleşti.

Emrah Oktay  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
EURO 2024'te E Grubu ilk maçları tamamlandı

Frankfurt

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu'ndaki ilk müsabakalarda Romanya ile Ukrayna, Belçika ile Slovakya karşılaştı.

Günün ilk maçında Romanya, Münih Futbol Arena'da yapılan maçta Ukrayna'yı Nicolae Stanciu, Razvan Marin ve Gaziantep FK'li Denis Draguş'un kaydettiği gollerle 3-0 yendi.

İkinci karşılaşma ise Frankfurt Arena'da Belçika ile Slovakya arasında oynandı. FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği müsabakayı Slovakya, Ivan Schranz'ın kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçların ardından Romanya, averajla liderlik koltuğuna oturdu. İlk maçı üç puanla kapatan Slovakya ise ikinci sıraya yerleşti.

İlk maçlara hatalar damga vurdu

E Grubu'nda oynanan iki maça da yapılan kritik hatalar damga vurdu.

Real Madrid'de başarılı bir sezon geçirerek turnuvaya formda gelen kaleci Andriy Lunin, Romanya müsabakasında 2 hata yaparak takımının mağlubiyetine neden oldu.

Slovakya müsabakasında ise yıldız kanat oyuncusu Jeremy Doku'nun hatası Belçika'nın geriye düşmesine neden oldu.

Puan durumu

E Grubu'nda ilk maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAv.P
1. Romanya11003033
2. Slovakya11001013
3. Belçika100101-10
4. Ukrayna100103-30


İkinci maçların programı

E Grubu'nda ikinci maçların programı TSİ şöyle:

21 Haziran Cuma:

16.00 Slovakya-Ukrayna (Düsseldorf Arena)

22 Haziran Cumartesi:

22.00 Belçika-Romanya (Köln Stadı)

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