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EURO 2024'te B Grubu: Hırvatistan

Hırvatistan, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya, İtalya ve Arnavutluk ile karşılaşacak.

Emrah Oktay  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
EURO 2024'te B Grubu: Hırvatistan

İstanbul

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) B Grubu'nda yer alacak Hırvatistan; İspanya, İtalya ve Arnavutluk ile mücadele edecek.

EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Son 2 FIFA Dünya Kupası'nda sırasıyla ikinci ve üçüncü olan Hırvatistan, Avrupa şampiyonalarında istediği performansı sergileyemiyor.

Doğu Avrupa temsilcisi, EURO 2024'te turnuvanın en zor grubunda yer alacak. Hırvatistan, 3 şampiyonluğu bulunan İspanya ve iki kez kupayı kazanan İtalya'nın yanı sıra Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

Yugoslavya'nın dağılmasından sonra yapılan 7 Avrupa Şampiyonası'nın 6'sına katılan Hırvatistan, en iyi derecelerini 1996 ve 2008'de çeyrek final oynayarak elde etti. Hırvatistan, 2016 ve 2020'de son 16 turuna yükselirken, 2004 ve 2012'de ise grup aşamasından öteye geçemedi.

Elemelerde Türkiye'nin gerisinde kaldı

Hırvatistan, EURO 2024 Elemeleri'nde Türkiye ile aynı grupta yer aldı.

Türkiye'nin yanı sıra Galler, Ermenistan ve Letonya ile D Grubu'nda mücadele eden Hırvatistan, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan topladı. Doğu Avrupa ülkesi, grubu Türkiye'nin ardından 2. sırada tamamlayarak adını finallere yazdırdı.

Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic ile eski Beşiktaşlı stoper Domagoj Vida'nın formasını giydiği Hırvatistan, rakip filelere 13 gol gönderirken, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Hırvatistan'ın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Hırvatistan-Galler: 1-1

Türkiye-Hırvatistan: 0-2

Hırvatistan-Letonya: 5-0

Ermenistan-Hırvatistan: 0-1

Hırvatistan-Türkiye: 0-1

Galler-Hırvatistan: 2-1

Letonya-Hırvatistan: 0-2

Hırvatistan-Ermenistan: 1-0

TakımlarOGBMAYAv.P
1. Türkiye8521147717
2. Hırvatistan8512134916
3. Galler83321010012
4. Ermenistan8224911-28
5. Letonya8107519-143

Kadro

Teknik direktör Zlatko Dalic'in EURO 2024 için belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Dominik Livakovic (Fenerbahçe), Ivica Ivusic (Pafos), Nediljko Labrovic (Rijeka)

Defans: Domagoj Vida (AEK), Josip Juranovic (Union Berlin), Josko Gvardiol (Manchester City), Borna Sosa (Ajax), Josip Stanisic (Bayer Leverkusen), Josip Sutalo (Ajax), Martin Erlic (Sassuolo), Marin Pongracic (Lecce)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Manchester City), Marcelo Brozovic (Al-Nassr), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Wolfsburg), Luka Ivanusec (Feyenoord), Luka Sucic (Salzburg), Martin Baturina (Dinamo Zagreb)

Forvet: Ivan Perisic (Hajduk Split), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Marko Pjaca (Rijeka), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Rijeka)


- Maç takvimi

Hırvatistan'ın EURO 2024 A Grubu'nda oynayacağı maçların programı (TSİ) şöyle:

15 Haziran Cumartesi:

19.00 İspanya-Hırvatistan (Berlin Olimpiyat)

19 Haziran Çarşamba:

16.00 Hırvatistan-Arnavutluk (Volksparkstadion)

24 Haziran Pazartesi:

22.00 Hırvatistan-İtalya (Red Bull Arena)

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