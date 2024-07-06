Dolar
32.67
Euro
35.41
Altın
2,391.58
ETH/USDT
2,987.60
BTC/USDT
56,683.00
BIST 100
10,851.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

EURO 2024 yarı finalinde İspanya'nın rakibi Fransa oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Fransa, Portekiz'i penaltı atışlarıyla geçerek yarı finale kaldı.

Mutlu Demirtaştan  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
EURO 2024 yarı finalinde İspanya'nın rakibi Fransa oldu Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

Hamburg

Almanya'nın Hamburg kentindeki Volkspark Stadı'nda oynanan çeyrek final maçının ilk devresinde iki takım da pozisyona girmekte zorlandı.

İkinci devrede rakip kaleyi daha fazla düşünen takımlar, girdikleri net pozisyonlardan faydalanamadı.

Mücadelenin 90 dakikalık normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Fransa, adını yarı finale yazdırdı.

Rakip İspanya

Fransa, yarı finalde İspanya ile karşılaşacak.

İspanya-Fransa mücadelesi, 9 Temmuz Salı günü Almanya'nın Münih kentinde oynanacak.

Fransa 6. kez yarı finalde

Teknik direktörlüğünü Didier Deschamps'ın yaptığı Fransa, turnuva tarihinde 6. kez yarı final aşamasına yükseldi.

EURO 1984 ve 2000'de şampiyon olan Fransa, 2016'da final oynadı.

Fransızlar, 1992 ve 2008'de grup aşamasında elendi, 2020'de son 16 turu, 2004 ve 2012'de çeyrek final, 1960 ve 1996'da ise yarı final gördü.

Portekiz son iki turnuvada bekleneni veremedi

Teknik direktörlüğünü Roberto Martinez'in yaptığı Portekiz Milli Takımı, EURO 2016'daki şampiyonluğun ardından son iki turnuvada bekleneni veremedi.

EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden Portekizliler, bu kez de çeyrek finali geçemedi.

Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir karneye sahip Portekiz, bir şampiyonluğun yanı sıra 2004'te final, 1984, 2000 ve 2012'de yarı final, 1996 ve 2008'de çeyrek final oynadı.

Ronaldo golsüz tamamladı

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, forma giydiği Avrupa Şampiyonalarında ilk kez gol atamadı.

Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele eden ve hepsinde rakip fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, 2024'te gol kaydedemedi.

Turnuva tarihinin en fazla gol atan (14) oyuncusu konumundaki Ronaldo, 2004'te iki, 2008'de bir, 2012 ve 2016'da üçer, 2020'de ise 5 kez ağları sarstı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas, Ankara Yüksek Hızlı Tren seferleri yeniden ayarlandı
Gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesi heyecan uyandırdı
Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlar yakalandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 15 Temmuz gazisi Aslan, Etlik Şehir Hastanesindeki Model Ev'i ziyaret etti
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

EURO 2024 yarı finalinde İspanya'nın rakibi Fransa oldu

EURO 2024 yarı finalinde İspanya'nın rakibi Fransa oldu

Avrupa Birliği, üyelerinin İsrail'le silah ticaretine göz yumuyor

Fransa'da erken genel seçimin ikinci turunda aşırı sağın salt çoğunluğu beklenmiyor

Fransa'da 1300 yıllık "efsanevi" kılıcın kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Fransa'da 1300 yıllık "efsanevi" kılıcın kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatıldı
Hollanda-Türkiye maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek

Hollanda-Türkiye maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet