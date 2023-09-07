EURO 2024 Elemeleri'nin 5. haftası 9 maçla başladı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 5. haftası 9 maçla başladı.
İstanbul
EURO 2024 Elemeleri'nin 5. haftasının ilk gününde B, E, G ve H gruplarında karşılaşmalar oynandı.
Gecenin öne çıkan maçında Fransa, sahasında ağırladığı İrlanda Cumhuriyeti'ni Aurelien Tchouameni ve Marcus Thuram'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.
Hollanda da sahasında Yunanistan'ı 3-0'lık skorla geçti. Ev sahibi ekibin gollerini Marten de Roon, Cody Gakpo ve eski Beşiktaşlı Wout Weghorts kaydetti.
Alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu
Hollanda-Yunanistan: 3-0
Fransa-İrlanda Cumhuriyeti: 2-0
E Grubu
Çekya-Arnavutluk: 1-1
Polonya-Faroe Adaları: 2-0
G Grubu
Litvanya-Karadağ: 2-2
Sırbistan-Macaristan: 1-2
H Grubu
Kazakistan-Finlandiya: 0-1
Danimarka-San Marino: 4-0
Slovenya-Kuzey İrlanda: 4-2Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.