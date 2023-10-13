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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 Elemeleri'ndeki Hırvatistan maçı sonrası Opus Arena'da basın toplantısı düzenliyor.
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EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. haftası, oynanan maçlarla başladı.

Yunus Kaymaz  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

Istanbul

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın elemelerinde, 7. haftanın ilk gününde 8 maç yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'a konuk oldu. Ay-yıldızlı takım, 30. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Grubun diğer maçında ise Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

Marcis Oss'un kırmızı kart görmesiyle 52. dakikada 10 kişi kalan Letonya'ya galibiyeti getiren golleri Janis Ikaunieks ve Daniels Balodis attı.

Bu sonuçla Ermenistan 7 puanda kalırken, Letonya 3 puanla son sırada bulunuyor.

Alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu:

Letonya-Ermenistan: 2-0

Hırvatistan-Türkiye: 0-1

A Grubu:

İspanya-İskoçya: 2-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Norveç: 0-4

E Grubu:

Arnavutluk-Çekya: 3-0

Faroe Adaları-Polonya: 0-2

I Grubu:

Andorra-Kosova: 0-3

Belarus-Romanya: 0-0

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