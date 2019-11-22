EURO 2020 play-off turunda eşleşmeler belli oldu
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turu eşleşmeleri belirlendi.
Ankara
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde, turnuvaya play-off turundan katılmak için mücadele eden 16 takımın maç programı belirlendi.
Tek maç eleme usulu oynanacak play-off turunda, gruplarında 26 Mart 2020'de oynanacak yarı final maçını kazanan takımlar, 31 Mart 2020'de finalde karşılaşacak ve bu turu geçen 4 ülke, EURO 2020 bileti alacak.
Gruplar ve eşleşmeler şöyle:
A Grubu:
Yarı final 1: İzlanda-Romanya
Yarı final 2: Bulgaristan-Macaristan
B Grubu:
Yarı final 1: Bosna Hersek-Kuzey İrlanda
Yarı final 2: Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti
C Grubu:
Yarı final 1: İskoçya-İsrail
Yarı final 2: Norveç-Sırbistan
D Grubu:
Yarı final 1:Gürcistan-Belarus
Yarı final 2:Kuzey Makedonya-Kosova
A ve C gruplarında yarı final 2'yi geçen, B ve D gruplarında yarı final 1'i geçen taraf, grup finali maçına ev sahipliği yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.