Euro
6.34
Dolar
5.75
BIST 100
103,780.60
Altın
1,470.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 9. haftası, 7 maçla başladı.

Doga Kirmizioglu   | 15.11.2019
EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

Ankara

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 9. haftasının ilk gününde, H Grubu'nda yer alan Türkiye, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği İzlanda ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla milliler, puanını 20'ye çıkararak EURO 2020'ye kalmayı garantiledi.

Diğer öne çıkan maçta Fransa, konuk ettiği Moldova'yı 2-1 mağlup ederek H Grubu'nda 22 puanla liderliğe yükseldi ve EURO 2020 vizesi aldı.

A Grubu'nda İngiltere, Harry Kane'in "hat-trick" yaptığı maçta Karadağ'ı 7-0 mağlup ederek EURO 2020'ye katılma hakkı kazandı. İngilizlerin diğer gollerini Alex Oxlade-Chamberlain, Marcus Rashford, Aleksandar Sofranac (kendi kalesine) ve Tammy Abraham kaydetti.

Grubun diğer maçında Çekya, konuk ettiği Kosova'yı 2-1'le geçerek şampiyonaya vize alan takım oldu.

Portekiz, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun biri penaltıdan üç gol attığı maçta konuk ettiği Litavanya'yı 6-0 mağlup etti. Portekizin'in diğer gollerini Pizzi, Gonçalo Paciencia ve Bernardo Silva attı.

Elemelerin 9. haftasında sona eren maçların sonuçları şöyle:

A Grubu

İngiltere-Karadağ: 7-0

Çekya-Kosova: 2-1

B Grubu

Sırbistan-Lüksemburg: 3-2

Portekiz-Litvanya: 6-0

H Grubu

Türkiye-İzlanda: 0-0

Fransa-Moldova: 2-1

Arnavutluk-Andorra: 2-2

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken
Yeni dönemde Çin’in uzun yürüyüşü
Macron’un NATO çıkışında asıl hedef Türkiye
Riyad anlaşması ve Suudi Arabistan’ın Yemen dersleri

Benzer haberler

'Türkiye değerli bir müttefikimiz ve terörle mücadeledeki rolü önemli'

'Türkiye değerli bir müttefikimiz ve terörle mücadeledeki rolü önemli'

EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

'Mutluyuz ve sevinçliyiz'

'Yazı iple çekeceğiz'

'Yazı iple çekeceğiz'
'Biz en baştan beri inanıyorduk'

'Biz en baştan beri inanıyorduk'
'Bu takım içerisinde olmak benim için büyük bir şeref'

'Bu takım içerisinde olmak benim için büyük bir şeref'