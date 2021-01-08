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Eski FIFA Başkanı Blatter hastaneye kaldırıldı

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bayram Altuğ   | 08.01.2021
Eski FIFA Başkanı Blatter hastaneye kaldırıldı

Geneve

Eski Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Sepp Blatter'in sağlık durumunun kötüleştiği ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İsviçre gazetesi Blick'in haberine göre, 84 yaşındaki Blatter hastaneye kaldırıldı. Gazeteye konuşan Blatter'in kızı Corinne Blatter, babasının hastanede olduğunu doğruladı.

Corinne, "Durumu her gün daha iyiye gidiyor. Zamana ve dinlenmeye ihtiyacı var. Ailemiz adına mahremiyete saygı duyulmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Blatter, 2015'te de bağışıklık sisteminin çökmesi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi görmek zorunda kalmıştı.

Eski FIFA Başkanı Blatter, hakkındaki usulsüzlük iddiaları nedeniyle 8 yıl futboldan men edilmiş, cezası daha sonra 6 yıla düşürülmüştü.

FIFA da 22 Aralık 2020'de İsviçre'deki Dünya Futbol Müzesi kaynaklı şüpheli işlemler nedeniyle Blatter hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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