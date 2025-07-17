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Eski dünya 2 numarası Jabeur, tenise ara verdi

Tek kadınlarda eski dünya 2 numarası 30 yaşındaki Tunuslu raket Ons Jabeur, tenise ara verdiğini duyurdu.

Fatih Erel  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Eski dünya 2 numarası Jabeur, tenise ara verdi

İstanbul

Kariyeri boyunca 2 Wimbledon (2022, 2023) ve 1 ABD Açık (2022) finaline çıkma başarısı da gösteren Tunuslu tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son iki yıldır kendimi çok zorluyorum, sakatlıklarla mücadele ediyorum ve birçok zorlukla karşılaşıyorum. Bir süredir kortta kendimi gerçekten mutlu hissetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Tenisin çok güzel bir spor olduğunu vurgulayan Jabeur, "Ama şu anda bir adım geri çekilip nihayet kendimi ön plana koymanın zamanı geldiğini hissediyorum. Nefes almak, iyileşmek ve sadece yaşamanın keyfini yeniden keşfetmek istiyorum. Anlayışınız için tüm hayranlarıma teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

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