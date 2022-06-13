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Erling Haaland resmen Manchester City'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, transferi için Borussia Dortmund ile anlaşma sağladığı Erling Haaland'ı renklerine bağladı.

Yunus Kaymaz   | 13.06.2022
Erling Haaland resmen Manchester City'de

İstanbul

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Norveçli golcü futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Transferin menajer ücretleri ve bonuslarla birlikte Manchester City'ye 85,5 milyon sterline mal olduğu basına yansıdı.

Kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Haaland, "Ben ve ailem için gurur verici bir gün. Manchester City'nin oyun tarzına hayran olmamak elde değil. Heyecan verici ve çok fazla gol şansı oluşturuyorlar, bu da benim gibi bir oyuncu için mükemmel. Kadroda dünya çapında çok sayıda oyuncu var ve Guardiola tüm zamanların en iyi teknik direktörlerinden biri. Hedeflerimi gerçekleştirmek için doğru yerde olduğuma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Salzburg'dan Borussia Dortmund'a 2020 yılında transfer olan Norveçli futbolcu, Almanya ekibiyle çıktığı 89 maçta 86 gol kaydetti.

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