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Elche deplasmanında kazanan Real Madrid liderliğini sürdürdü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında lider Real Madrid, lig sonuncusu Elche'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Şenhan Bolelli   | 20.10.2022
Elche deplasmanında kazanan Real Madrid liderliğini sürdürdü

Madrid

Real Madrid'in galibiyet golleri, takımın son haftalardaki en formda oyuncuları Federico Valverde (Dk. 12) ve Karim Benzema (Dk. 75) ile Marco Asensio'dan (Dk. 89) geldi.

Ayrıca, karşılaşma boyunca eflatun-beyazlılarının rakip ağları havalandırdığı 3 pozisyonda goller VAR kararıyla iptal edildi.

Puanını 28'e çıkaran ve ligin namağlup tek takımı olan Real Madrid liderliğini sürdürdü.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Real Madrid'e 3-1 yenilen, 22 puanla 2. sırada bulunan Barcelona, yarın sahasında Villarreal'e karşı oynayacak.

Diğer yandan Mallorca'yı 1-0 yenen Real Sociedad, ligde art arda 5. galibiyetini alarak, 22 puanla 3.lüğe yükseldi.

Katar'da 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde yapılacak Dünya Kupası'ndan dolayı La Liga maçları hafta içleri de oynanıyor.

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